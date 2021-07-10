"Ми пройшли нелегкий шлях, щоб потрапити до фіналу. Залишилося зробити ще один ривок, перш ніж поїхати у відпустку. Англія фізично сильніша за нас у всіх лініях, не тільки в півзахисті. У них сильна збірна, інакше вони б не вийшли у фінал. У цієї країни завжди були хороші команди, їм не щастило протягом багатьох років. Це буде велика гра на переповненому стадіоні.

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Італія повинна зосередитися тільки на своїй власній футболі, і, сподіваюся почути, як наші фанати будуть святкувати після фінального свистка. Зрештою, це всього лише футбольний матч.

Цей матч є одним з найважливіших моментів у моїй кар'єрі. Я грав за збірну в матчах різного рівня, але ми не виграли чемпіонат Європи серед юнаків до 21 років або чемпіонат світу, хоча заслуговували. Ми представляємо Італію, і я сподіваюся, що завтра отримаю те задоволення, яке я не зміг отримати як гравець", – цитує Манчіні сайт UEFA.

Нагадаємо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 вже 11 липня, початок о 22:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на Вемблі.

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