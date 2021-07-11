"55 лет назад мне посчастливилось вручить кубок чемпионата мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, тренера и персонала выйти в финал престижного международного турнира и выиграть его.

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Я хочу поздравить от себя и моей семьи всех вас с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего в надежде, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, преданность и гордость, которые вы проявили", – говорится в письме королевы.

Напомним, Англия становилась триумфатором ЧМ-1966, который проходил в Великобритании.

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