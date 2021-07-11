Италия – Англия: Елизавета II написала вдохновляющее письмо команде Саутгейта
Королева Великобритании Елизавета II призналась, что следит за успехами англичан на континентальном первенстве.
"55 лет назад мне посчастливилось вручить кубок чемпионата мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, тренера и персонала выйти в финал престижного международного турнира и выиграть его.
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Я хочу поздравить от себя и моей семьи всех вас с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего в надежде, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, преданность и гордость, которые вы проявили", – говорится в письме королевы.
Напомним, Англия становилась триумфатором ЧМ-1966, который проходил в Великобритании.
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