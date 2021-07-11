"Для Італії це буде дуже складний матч, в Англії багато чудових футболістів. Але я не турбуюся, оскільки вважаю, що тиск буде на господарів. Англія грає вдома, при своїх фанатах, тому вона може втратити в цьому матчі більше, ніж Італія.

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Дуже важливо забити перший м'яч, багато що може залежати від стартових хвилин. Італія, думаю, переможе, але проти такої оборони, як в Англії, буде важко. Плюс на такому рівні завжди є нерви. Той, хто буде спокійнішим, зможе виграти турнір, я так вважаю.

Італія довго чекала перемоги на Євро. Я програв з нею фінал у 2012-му (проти Іспанії 0:4 – Футбол 24) і знаю про це. Так що, сподіваюся, серія невдач перерветься", – цитує Буффона Daily Mail.

До слова, Англія та Італія розіграють долю головного трофею Євро-2020 вже сьогодні, 11 липня, на лондонському Вемблі.

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