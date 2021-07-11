"Для Италии это будет очень сложный матч, у Англии много замечательных футболистов. Но я не беспокоюсь, ведь считаю, что давление будет на хозяев. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.

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Очень важно забить первый мяч, многое может зависеть от стартовых минут. Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, будет трудно. Плюс на таком уровне всегда нервы. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир, я так считаю.

Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012-м (против Испании 0:4 – Футбол 24) и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется", – цитирует Буффона Daily Mail.

К слову, Англия и Италия разыграют судьбу главного трофея Евро-2020 уже сегодня, 11 июля, на лондонском Уэмбли.

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