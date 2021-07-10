Італія – Англія: передматчева прес-конференція Саутгейта – про травму Фодена, фінальний сюрприз та досвід
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оцінив готовність своїх підопічних перед фінальною грою проти італійців
"Ми маємо намір перемогти. Дуже важливо було гідно представити свій народ. Але тепер ми повинні завоювати головний трофей для всіх англійців.
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Для нас все йде за звичним графіком. Підготовка залишається такою ж, особливо що стосується матчів плей-офф. Ми щоразу грали ввечері, і в таких ситуаціях завжди важливо продовжувати готуватися тим же чином. Хлопці готові до бою. Вони вже мають досвід участі у великих матчах і добре підковані тактично. З нетерпінням чекаємо початку гри.
Як я вже говорив, участь Філа Фодена під питанням. Наш медичний персонал дасть заключну інформацію з цього питання пізніше. Серйозної травми у Філа немає. Але його участь поки під питанням.
Нам не обов'язково потрібно буде стрибнути вище голови. Важливо просто зіграти на своєму нормальному рівні. У фіналах багато команд не показують своєї фірмової гри. Тому потрібно зробити в найважливішому матчі те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Ця гра – серйозне тактичне випробування", – цитує Саутгейта сайт УЄФА.
Англія та Італія розіграють долю головного трофею Євро-2020 11 липня, початок о 22:00.
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