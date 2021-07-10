"Ми маємо намір перемогти. Дуже важливо було гідно представити свій народ. Але тепер ми повинні завоювати головний трофей для всіх англійців.

Італія – Англія: передматчева прес-конференція Манчіні – про перевагу суперника, фанатів та змарнований шанс молодості

Для нас все йде за звичним графіком. Підготовка залишається такою ж, особливо що стосується матчів плей-офф. Ми щоразу грали ввечері, і в таких ситуаціях завжди важливо продовжувати готуватися тим же чином. Хлопці готові до бою. Вони вже мають досвід участі у великих матчах і добре підковані тактично. З нетерпінням чекаємо початку гри.

Як я вже говорив, участь Філа Фодена під питанням. Наш медичний персонал дасть заключну інформацію з цього питання пізніше. Серйозної травми у Філа немає. Але його участь поки під питанням.

Нам не обов'язково потрібно буде стрибнути вище голови. Важливо просто зіграти на своєму нормальному рівні. У фіналах багато команд не показують своєї фірмової гри. Тому потрібно зробити в найважливішому матчі те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Ця гра – серйозне тактичне випробування", – цитує Саутгейта сайт УЄФА.

Англія та Італія розіграють долю головного трофею Євро-2020 11 липня, початок о 22:00.

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