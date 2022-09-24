Італія – Англія – 1:0 – відео гола та огляд матчу, який викинув британців з еліти Ліги націй
Італія та Англія зустрічалися у 5 турі Ліги націй. Дивіться відео гола та огляд матчу.
У фіналістів останнього Євро була зовсім різна мотивація – Італія ще мала цілком реальні шанси виграти групу, а от Англія боролася виключно за виживання. Підопічні Манчіні значно краще провели перший тайм, проте реалізувати бодай один момент не змогли.
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По перерві англійці дещо вирівняли гру і мали свої можливості. Італія витримала, а потім провела вбивчу атаку на 66-й хвилині. Распадорі розхитав Вокера і чітко закрутив м'яч у дальній кут воріт Поупа. 1:0 – Італії для перемоги в групі потрібно ще здолати Угорщину, натомість безхребетна Англія вже може готуватися до виступів у дивізіоні В.