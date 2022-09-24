У финалистов последнего Евро была совершенно разная мотивация. У Италии еще были вполне реальные шансы выиграть группу, а вот Англия боролась исключительно за выживание. Подопечные Манчини гораздо лучше провели первый тайм, однако реализовать хотя бы один момент не смогли.

Англия вылетела из элиты Лиги наций, потерпев поражение от Италии – "три льва" до сих пор не выиграли ни одного матча

После перерыва англичане несколько выровняли игру и имели свои возможности. Италия выдержала, а затем провела убийственную атаку на 66-й минуте. Распадори расшатал Уокера и четко закрутил мяч в дальний угол ворот Поупа. 1:0 – Италии для победы в группе нужно еще одолеть Венгрию, а бесхребетная Англия уже может готовиться к выступлениям в дивизионе В.