Історичний рекорд Пуккі у відеоогляді матчу Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

Збірна Фінляндії розгромила Ліхтенштейн і оформила путівку на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Фінляндія – Ліхтенштейн.

Суомі вперше у своїй історії візьмуть участь у фінальній стадії чемпіонату Європи. Підопічні Маркку Канерви впевнено обіграли Ліхтенштейн, тож виїзний матч проти Греції, який відбудеться у понеділок, стане лише формальністю.

Пуккі забив 5 голів за три матчі АПЛ – таке вдавалось лише російському форварду

Героєм матчу у складі збірної Фінляндії став нападник Норвіча Теему Пуккі. Сьогодні в його активі 2 забиті м'ячі. Загалом у відборі 29-річний футболіст забив 9 голів, перевершивши досягнення Мікси Паателайнена і Мікаеля Форсселла, які забивали по 7 голів у відбіркових турнірах до чемпіонатів Європи 1996-го та 2012-го років відповідно.

Фінляндія вийшла на Євро-2020, Вірменія втратила всі шанси, а Норвегія познущалася з Фарерських островів