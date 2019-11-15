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Історичний рекорд Пуккі у відеоогляді матчу Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

22:34 269 Читать на русском
Історичний рекорд Пуккі у відеоогляді матчу Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0
Теему Пуккі – головний творець історичного успіху Суомі / Eurosport

 Збірна Фінляндії розгромила Ліхтенштейн і оформила путівку на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Фінляндія – Ліхтенштейн.

 

Суомі вперше у своїй історії візьмуть участь у фінальній стадії чемпіонату Європи. Підопічні Маркку Канерви впевнено обіграли Ліхтенштейн, тож виїзний матч проти Греції, який відбудеться у понеділок, стане лише формальністю.

Пуккі забив 5 голів за три матчі АПЛ – таке вдавалось лише російському форварду

Героєм матчу у складі збірної Фінляндії став нападник Норвіча Теему Пуккі. Сьогодні в його активі 2 забиті м'ячі. Загалом у відборі 29-річний футболіст забив 9 голів, перевершивши досягнення Мікси Паателайнена і Мікаеля Форсселла, які забивали по 7 голів у відбіркових турнірах до чемпіонатів Європи 1996-го та 2012-го років відповідно.

Фінляндія вийшла на Євро-2020, Вірменія втратила всі шанси, а Норвегія познущалася з Фарерських островів

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Теему Пуккі Теему Пуккі Фінляндія Фінляндія Відеоновини Фінляндія - Ліхтенштейн
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