Исторический рекорд Пукки в видеообзоре матча Финляндия – Лихтенштейн – 3:0

Сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн и оформила путевку на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Финляндия – Лихтенштейн.

Суоми впервые в своей истории примут участие в финальной стадии чемпионата Европы. Подопечные Маркку Канервы уверенно обыграли Лихтенштейн, поэтому выездной матч против Греции, который состоится в понедельник, станет лишь формальностью.

Пукки отличился 5-ым голом в третьем матче АПЛ – такое удавалось лишь российскому форварду

Героем матча в составе сборной Финляндии стал нападающий Норвича Теему Пукки. Сегодня в его активе 2 забитых мяча. Всего в отборе 29-летний футболист забил 9 голов, превзойдя достижение Миксы Паателайнена и Микаэля Форсселла, которые забивали по 7 голов в отборочных турнирах к чемпионатам Европы 1996-го и 2012-го годов соответственно.

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