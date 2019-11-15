Фінляндія вийшла на Євро-2020, Вірменія втратила всі шанси, а Норвегія познущалася з Фарерських островів

Відбулися чергові матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

Євро-2020. Кваліфікація

Група F

Норвегія – Фарерські острови – 4:0

Голи: Регінуссен, 4, Фоссум, 8, Сорло, 62, 65

Група J

Вірменія – Греція – 0:1

Гол: Лімніос, 34

Іспанія – Мальта – початок о 21:45

Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

Гол: Туомінен, 21, Пуккі, 63 (п), 75

Італія – Боснія і Герцеговина – початок о 21:45

Група D

Данія – Гібралтар – початок о 21:45

Швейцарія – Грузія – початок о 21:45

У групі D Норвегія легко розгромила Фарерські острови. Скандинави забили у ворота суперника по два голи у кожному з таймів. Ця перемога дозволила норвежцям набрати 14 очок та зберегти шанси на вихід із групи, зрівнявшись з Румунією, та відстаючи від Швеції та Іспанії на 1 та 6 пунктів відповідно. Однак ці три збірні свої матчі 9-го туру ще не зіграли.

У квартеті J Італія гарантувала собі участь у фінальній частині Євро ще в позаминулому турі. Сьогодні до "Скуадри Адзурри" приєдналася Фінляндія, яка розгромила Ліхтенштейн. Таким чином Вірменія та Боснія втратили навіть теоретичні шанси подолати груповий етап, Греція та Ліхтенштейн вибули з боротьби ще раніше.