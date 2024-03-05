Арсенал продовжує гонитву за лідерами й легко розібрався з найгіршою командою АПЛ. У ворота господарів ще до перерви влетіло п'ять м'ячів. У другому таймі лондонці не були настільки безжальними, забивши лише раз.

Арсенал розтрощив Шеффілд, забивши 6 голів – "гармаші" оновили рекорд виїзних погромів, Хаверц і Вайт увійшли до історії

Зрештою, цього вистачило, щоб встановити історичний антирекорд. Шеффілд Юнайтед став першою командою в англійському професійному футболі (не лише АПЛ), яка програла чотири домашніх матчі поспіль, в кожному з них пропустивши щонайменше п'ять голів. До Арсенала на Бремолл Лейн розважилася Астон Вілла і двічі Брайтон.