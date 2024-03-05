Арсенал продолжает погоню за лидерами и легко разобрался с худшей командой АПЛ. В ворота хозяев еще до перерыва влетело пять мячей. Во втором тайме лондонцы не были столь безжалостными, забив лишь раз.

Арсенал сокрушил Шеффилд, забив 6 голов – "пушкари" обновили рекорд выездных погромов, Хаверц и Уайт вошли в историю

В конце концов, этого хватило, чтобы установить исторический антирекорд. Шеффилд Юнайтед стал первой командой в английском профессиональном футболе (не только АПЛ), которая проиграла четыре домашних матча подряд, в каждом из них пропустив по меньшей мере пять голов. До Арсенала на Брэмолл Лейн развлеклась Астон Вилла и дважды Брайтон.