Испанского ветерана обвинили в причастности к договорным матчам – большую аферу организовали экс-игроки Реала

В Испании продолжается расследование по делу о матчах с фиксированным результатом. К бывшим игрокам Реала, которых подозревают в организации договорняков, "присоединился" нападающий Хетафе Хорхе Молина.

Напомним, практически год назад – в мае 2019-го – Испанию всколыхнул скандал с договорными матчами в так называемом "деле Ойкос", которое задело как Примеру, так и Сегунду. В частности, в последнем туре чемпионата 2018/19 Хетафе и Валенсия заочно выясняли обладателя 4-го места, которое давало право на участие в Лиге чемпионов. Победителем вышла Валенсия, обыгравшая Вальядолид на выезде со счетом 2:0, а вот Хетафе дома разошелся миром с Вильярреалом (2:2) и вынужден был довольствоваться лишь местом в Лиге Европы.

Экс-игрок Реала и президент Уэски арестованы – громкий скандал с договорными матчами в Испании

Именно матч "летучих мышей" против Вальядолида якобы имел фиксированный характер – оба гола в матче были забиты не без ошибок хозяев. Одними из главных фигурантов дела были бывшие игроки мадридского Реала – Рауль Браво и Карлос Аранда, которые были арестованы, но впоследствии вышли из тюрьмы под залог в 100 тысяч евро. Именно Аранду подозревали в подкупе 7-х игроков Вальядолида – делая ставки в размере 10 тысяч евро и выигрывая при этом 20 тысяч, они якобы должны были проиграть каждый из таймов. Заметим, что Валенсия забила голы на 36-й и 52-й минутах.

Сейчас под подозрение попал 38-летний капитан Хетафе Хорхе Молина. Он якобы знал о том, что Карлос Аранда и Пако Эстебан предлагали игрокам Вильярреала 1,8 млн евро за сдачу поединка, который завершился вничью. Его имя упоминается в телефонном разговоре, сообщает Cope.

Noticia @partidazocope



Operación OIKOS



Transcripción de una conversación de Carlos Aranda con Paco Esteban



️ Hablan de un supuesto amaño del @GetafeCF - @VillarrealCF de la última jornada de la temporada 18/19 citando al actual capitán del Getafe, Jorge Molina pic.twitter.com/8gN5nFHkXQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 15, 2020

Как отметил в разговоре бывший защитник Реала, Хетафе был вынужден подкупить Вильярреал, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. После появления данной информации испанская полиция проверит и телефон Молины. К слову, по итогам того сезона возрастной нападающий вошел в топ-10 лучших бомбардиров Примеры – ветеран забил 14 голов, а Хетафе, как уже отмечалось, остановился в шаге от Лиги чемпионов.

Клуб из пригорода Мадрида уже отреагировал на информацию, разместив соответствующее заявление на своем официальном сайте. "Мы поддерживаем Хорхе Молину и отмечаем презумпцию невиновности. Категорически отвергаем любые обвинения и не сомневаемся в честности игрока", – говорится в заявлении клуба. Молина тоже не признает своей вины – форвард отметил, что знает Эстебана благодаря совместным выступлениям в Эльче, но отрицал любые контакты относительно поединка против "субмарины".

Вильярреал также отрицает, что игрокам "субмарины" предлагали деньги. Клуб не исключает возможности судебного иска по защите деловой репутации, которая в результате обвинений рискует ухудшиться.

К слову, недавно испанский суд объявил историческое решение по делу договорных матчей с участием Осасуны. Несколько функционеров получили тюремный срок – среди них и бывший игрок Барселоны.

Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клуб