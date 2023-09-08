Грузія зазнала нищівної поразки від збірної Іспанії у відборі на Євро-2024. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

"Фурія Роха" впоралася зі своїм завданням взяти три очки в матчі відбору на Євро-2024. Збірна Грузії зазнала найбільшої поразки у своїй історії, пропустивши 7 голів від іспанців. Нападник Атлетіко Альваро Мората оформив хет-трик уперше за національну команду. До розгрому долучився і вінгер Барселони Ламін Ямал, який у віці 16 років і 59 днів став наймолодшим дебютантом і бомбардиром "Фурії Рохи".

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Наразі збірна Іспанії відстає у турнірній таблиці групи А від Шотландії на шість очок, але підопічні де ла Фуенте мають ще гру в запасі.