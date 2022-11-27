Чемпіонат світу-2022, 2-й тур, група Е

27 листопада, 21:00, м. Ель-Хаур, стадіон Аль-Байт

Головний арбітр: Дані Маккелі (Нідерланди)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ось ми й дочекалися протистояння справжніх європейських важковаговиків. Взагалі, на цьогорічному Мундіалі ще не було настільки потужних афіш – та і загалом усі групи ЧС-2022 відзначаються наявністю явного фаворита. Сьогодні ж на стадіоні Аль-Байт зустрінуться два претенденти на перемогу в турнірі.

Іспанія свій статус у 1-му турі підтвердила, влаштувавши різню збірній Коста-Ріки. Підопічні Луїса Енріке розгромили її з рахунком 7:0, встановивши декілька визначних рекордів. "Фурія Роха" здобула свою найбільшу перемогу на чемпіонатах світу й стала першою командою в історії Мундіалів, якій вдалося забити 7 голів з 8 ударів у площину. Крім того, піренейці стали шостою збірною, якій вдалося провести 100+ голів на ЧС.

У першому таймі іспанці виконали аж 1043 передачі (ніхто не робив більше 1000) й встановили рекорд турніру за володінням м'ячем (81,8%). Гаві став найбільш юним автором гола на Мундіалі за останні 64 роки – лише Пеле у 1958-му й Мануель Розас у 1930-му були молодшими, і тільки Пеле тримається вище у рейтингу наймолодших авторів дубля на ЧС. І це далеко не повний список досягнень "Фурії Рохи" в матчі з Коста-Рікою.

ЧС-2022: Іспанія забила 7 голів Коста-Ріці – "Фурія Роха" влаштувала парад рекордів і показове знищення

Тактично й стилістично Іспанія не змінилася після Євро-2020. Той турнір мав завершуватись перемогою підопічних Луїса Енріке – за очікуваними голами, ударами та володінням вони лідирували, а за інтенсивністю пресингу входили в топ-3. Все це залишається з командою і на ЧС-2022, але тепер у неї більше "родзинок". Родрі, наприклад, зіграв проти Коста-Ріки на позиції центрбека, а хавбек Асенсіо вийшов у ролі форварда.

Матч проти збірної Німеччини, очевидно, буде не настільки простим, хоча якісь півтора роки тому Іспанія знищила Бундестім з рахунком 6:0. Нині команді треба буде значно більше оборонятись.

Багато прихильників "Фурії" переживають щодо ідеальності першої гри в Катарі, однак у них має бути найменше приводів для тривоги. Лучо Енріке побудував надзвичайно гнучкий колектив, який може грати й без нападників, і з різним набором центрбеків, і з гібридними ролями, і в різних режимах.

У фанатів німецького футболу дискусій значно більше. Перший матч на ЧС-2022 завершився несподіваною поразкою від Японії – і це поставило збірну в надзвичайно вразливе становище. Підопічні Хансі Фліка не мають права програти Іспанії, враховуючи високу ймовірність перемоги або нічиєї японців із Коста-Рікою. Виліт із групи на другому поспіль Мундіалі для "Манншафт" можна буде назвати національною катастрофою.

І якщо чотири роки тому фіаско було логічним і справедливим, то нині ЧС-2022 ризикує втратити сильний топ-колектив. Збірна Німеччини з приходом Фліка якісно перебудувалась – Хансі зробив із Бундестім нову Баварію (в старті на Японію вийшло аж шість мюнхенців). Команда має надзвичайну зіграність і виконує тактичні прийоми на рівні клубного футболу, причому ігрова модель шикарно використовує усі особливості футболістів.

Німці шикарно пресингують, вміло використовують фланги й створюють велику кількість моментів. В першому таймі з японцями усе це працювало фантастично – Манншафт видав 80% володіння м'ячем, провів 422 передачі (другий в історії ЧС показник для перших таймів, більший тільки у Іспанії в матчі з Коста-Рікою), завдав 14 ударів (на той момент це був рекорд) і затиснув "самураїв" у їхній штрафний. Точність передач острів'ян під пресингом підопічних Хансі Фліка впала до 58%.

Не вистачало тільки великої кількості моментів, а от в другому таймі все перегорнула перебудова японців на схему з п'ятьма захисниками. Крім того, стиль гри Німеччини із високою позицією фулбеків (перш за все, Раума) сильно розкривав гру, а заміни суперника й вмикання високого пресингу взагалі дезорієнтували систему Фліка. Як наслідок, кількість передач Бундестім на чужій третині зменшилась вдвічі, а Японія стала притискати гранда – і це вилилось у два голи.

З одного боку, фіаско виглядає випадковим. Німеччина продемонструвала усі свої чесноти й була зобов'язана закривати матч ще до перерви. З іншого – команда не змогла відреагувати на зміну малюнку гри, припустившись типових для себе помилок (аналогічні проблеми виникали ще чотири роки тому). У контексті протистояння з монструозною Іспанією це неабияк лякає німецьких фанів.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Німеччина

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Родрі, Ляпорт, Альба – Педрі, Бускетс, Гаві – Торрес, Асенсіо, Ольмо

Німеччина: Нойєр – Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум – Кімміх, Гюндоган - Гнабрі, Мюллер, Мусіала – Хаверц

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Говорити щось про Іспанію детально нині й сенсу немає. Команда Лучо Енріке близька до ідеалу – навіть у 2010 році "Фурія Роха" не виглядала настільки потужною. Єдиним провалом за півтора роки став програш французам у фіналі Ліги націй, але якість гри там все одно була високою.

Щонайголовніше, Іспанія надзвичайно гнучка в тактичному плані. Острах викликає тільки реалізація – вона була вразливим місцем і до Євро-2020, і після нього. По одному лишень матчу проти Коста-Ріки робити висновок про вирішення цього питання не варто.

Німеччині не вистачає варіативності в грі, а на свою лінію оборони фанати Бундестім давно вже не сподіваються. Між тим, помилки позаду (та неідеальний кадровий підбір захисників в цілому) тягнуть підопічних Хансі Фліка на дно, враховуючи відкритий характер матчів збірної. Саме тому ми поставимо на впевнену перемогу Іспанії.

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