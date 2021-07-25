Олімпійські ігри, 2 тур

Австралія – Іспанія – 0:1

Гол: Оярсабаль, 81

Євро чи Олімпіада – Іспанія однакова

Іспанія привезла на Олімпійські ігри не просто частину основної збірної, а й футбол, який "Фурія Роха" демонструвала на Євро-2020. Захмарне володіння (70%+), контроль над суперником, чимало моментів. І це все – без голів. У першому турі іспанці не обіграли Єгипет, а сьогодні мали проблеми з тим, щоб забити Австралії.

Ольмо й Оярсабаль чудово взаємодіяли попереду, а Педрі та Солер грамотно розігрували з глибини. До перерви Іспанія весь час сиділа на чужій половині та не пускала суперника у свої володіння. Статистика ударів – 8:0. Педрі, Солер і Пуадо могли забивати, Оярсабаль класну атаку завершив ударом у поперечину.

Мората заразив молодих іспанців, але Асенсіо допоміг

На старті другого тайму Австралія зробила два уколи, однак без реальної гостроти. Іспанія знову закріпилася біля чужого штрафного і продовжила плести мережива. Піренейці розкатували оборону, але не могли забити. Оярсабаль, Ольмо, Педрі, Мір – вдосталь ударів, нулі на табло.

Луїсу де ла Фуенте довелося випускати Асенсіо. Перестановки принесли користь. Марко дуже бадьоро вийшов за лави запасних і зробив єдиний гол, ідеально навісивши на Оярсабаля. Мікель нарешті довершив хорошу гру голом. Іспанія забила після трьох "сухих" таймів на Олімпіаді, вирвала перемогу, набрала 4 очки та очолила групу С.

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