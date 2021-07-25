Іспанія на Олімпіаді повторює Євро-2020, синдром Морати процвітає, але Австралію вдалося задушити
Олімпійська збірна Іспанії у другому турі футбольного турніру Ігор мінімально обіграла Австралію (1:0). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Олімпійські ігри, 2 тур
Австралія – Іспанія – 0:1
Гол: Оярсабаль, 81
Євро чи Олімпіада – Іспанія однакова
Іспанія привезла на Олімпійські ігри не просто частину основної збірної, а й футбол, який "Фурія Роха" демонструвала на Євро-2020. Захмарне володіння (70%+), контроль над суперником, чимало моментів. І це все – без голів. У першому турі іспанці не обіграли Єгипет, а сьогодні мали проблеми з тим, щоб забити Австралії.
Ольмо й Оярсабаль чудово взаємодіяли попереду, а Педрі та Солер грамотно розігрували з глибини. До перерви Іспанія весь час сиділа на чужій половині та не пускала суперника у свої володіння. Статистика ударів – 8:0. Педрі, Солер і Пуадо могли забивати, Оярсабаль класну атаку завершив ударом у поперечину.
Мората заразив молодих іспанців, але Асенсіо допоміг
На старті другого тайму Австралія зробила два уколи, однак без реальної гостроти. Іспанія знову закріпилася біля чужого штрафного і продовжила плести мережива. Піренейці розкатували оборону, але не могли забити. Оярсабаль, Ольмо, Педрі, Мір – вдосталь ударів, нулі на табло.
Луїсу де ла Фуенте довелося випускати Асенсіо. Перестановки принесли користь. Марко дуже бадьоро вийшов за лави запасних і зробив єдиний гол, ідеально навісивши на Оярсабаля. Мікель нарешті довершив хорошу гру голом. Іспанія забила після трьох "сухих" таймів на Олімпіаді, вирвала перемогу, набрала 4 очки та очолила групу С.
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