Олимпийские игры, 2 тур

Австралия – Испания – 0:1

Гол: Оярсабаль, 81

Евро или Олимпиада – Испания одинакова

Испания привезла на Олимпийские игры не просто часть основной сборной, но и футбол, который "Фурия Роха" демонстрировала на Евро-2020. Заоблачное владения (70%+), контроль над соперником, много моментов. И это все – без голов. В первом туре испанцы не обыграли Египет, а сегодня были проблемы с тем, чтобы забить Австралии.

Ольмо и Оярсабаль прекрасно взаимодействовали впереди, а Педри и Солер грамотно разыгрывали из глубины. До перерыва Испания все время сидела на чужой половине и не пускала соперника в свои владения. Статистика ударов – 8:0. Педри, Солер и Пуадо могли забивать, Оярсабаль классную атаку завершил ударом в перекладину.

Мората заразил молодых испанцев, но Асенсио помог

На старте второго тайма Австралия сделала два укола, однако без реальной остроты. Испания снова закрепилась у чужой штрафной и продолжила плести кружева. Пиренейцы раскатывали оборону, но не могли забить. Оярсабаль, Ольмо, Педри, Мир – достаточно ударов, нули на табло.

Луису де ла Фуэнте пришлось выпускать Асенсио. Перестановки принесли пользу. Марко очень бодро вышел за скамейки запасных и сделал единственный гол, идеально навесив на Оярсабаля. Микель наконец дополнил хорошую игру голом. Испания забила после трех "сухих" таймов на Олимпиаде, вырвала победу, набрала 4 очка и возглавила группу С.

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