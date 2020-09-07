"Я задоволений бажанням та ентузіазмом, з якими ми обіграли Україну. Тренер намагається витиснути з нас максимум.

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Це його стиль і його тактика. У грі з Україною у нас все вийшло ідеально", – цитує слова захисника Хесуса Наваса AS.

"Грати поруч з Серхіо Рамосом – сон, який став реальністю. Ми чудово один одного розуміємо і, думаю, будемо тільки покращувати якість взаємодії. У поєдинку з Україною вся команда була на висоті", – ділиться враженнями від поєдинку Ерік Гарсія.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го проти Німеччини, а 13-го проти Іспанії.

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