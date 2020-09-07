"Я доволен желанием и энтузиазмом, с которыми мы обыграли Украину. Тренер пытается выжать из нас максимум.

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Это его стиль и его тактика. В игре с Украиной у нас все получилось идеально", – цитирует слова Хесуса Наваса AS.

"Играть рядом с Серхио Рамосом – сон, который стал реальностью. Мы прекрасно друг друга понимаем и, думаю, будем только улучшать качество взаимодействия. В поединке с Украиной вся команда была на высоте", – делится впечатлениями от поединка Эрик Гарсия.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

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