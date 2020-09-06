Іспанія – Україна: дебютант "Фурії Рохи" залякує підопічних Шевченка своїми фірмовими ударами
10:30 - Читать на русском
Хавбек Севільї Оскар Родрігес вразив прес-службу національної команди Іспанії.
Оскар Родрігес отримав свій перший виклик у табір національної команди Іспанії і намагається виправдати довіру.
"Україна – сильніша, ніж здається", – Marca застерігає збірну Іспанії перед двобоєм Ліги націй
На тренуванні перед матчем проти збірної України півзахисник Севільї продемонстрував дива влучності. Оскар двічі забив з-за меж штрафного майданчика, не залишивши шансів голкіперу.
Поєдинок підопічних Андрія Шевченка проти Іспанії відбудеться 6 вересня у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter