Испания – Украина: дебютант "Фурии Рохи" запугивает подопечных Шевченко своими фирменными ударами
10:33 - Читати українською
Хавбек Севильи Оскар Родригес поразил пресс-службу национальной команды Испании.
Оскар Родригес получил свой первый вызов в лагерь национальной команды Испании и пытается оправдать доверие.
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На тренировке перед матчем против сборной Украины полузащитник Севильи продемонстрировал чудеса меткости. Оскар дважды забил из-за пределов штрафной, не оставив шансов голкиперу.
Поединок подопечных Андрея Шевченко против Испании состоится 6 сентября в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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