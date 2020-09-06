Оскар Родригес получил свой первый вызов в лагерь национальной команды Испании и пытается оправдать доверие.

"Украина – сильнее, чем кажется", – Marca предостерегает сборную Испании перед поединком Лиги наций

На тренировке перед матчем против сборной Украины полузащитник Севильи продемонстрировал чудеса меткости. Оскар дважды забил из-за пределов штрафной, не оставив шансов голкиперу.

Поединок подопечных Андрея Шевченко против Испании состоится 6 сентября в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Испания – Украина: анонс матча Лиги наций