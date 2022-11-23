Іспанія та Коста-Ріка відкривають чемпіонат світу в 1-му турі групи E. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

На Мундіалі стартує чергова команда, яку вважають одним із претендентів на Кубок світу. Матч Іспанія – Коста-Ріка стартує о 18:00 за київським часом. У групі E вже сталася одна сенсація – Японія обіграла Німеччину та захопила лідерство у квартеті.

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Пряма трансляція гри – на MEGOGO та Суспільне. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Іспанія – Коста-Ріка

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Родрі, Ляпорт, Альба – Гаві, Бускетс, Педрі – Асенсіо, Ферран Торрес, Ольмо.

Коста-Ріка: Навас – Карлос Мартінес, Фуллер, Дуарте, Кальво, Ов'єдо – Кемпбелл, Сельсо Борхес, Техеда, Беннет – Контрерас.