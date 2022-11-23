Испания и Коста-Рика открывают чемпионат мира в 1-м туре группы E. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

На Мундиале стартовала очередная команда, считающаяся одним из претендентов на Кубок мира. Матч Испания – Коста-Рика начался в 18:00 по киевскому времени. В группе E уже произошла одна сенсация – Япония обыграла Германию и захватила лидерство в квартете.

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Прямая трансляция игры – на MEGOGO и Суспільне. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Испания – Коста-Рика

Испания: Симон – Аспиликуэта, Родри, Ляпорт, Альба – Гави, Бускетс, Педри – Асенсио, Ферран Торрес, Ольмо.

Коста-Рика: Навас – Карлос Мартинес, Фуллер, Дуарте, Кальво, Овьедо – Кэмпбелл, Сельсо Борхес, Техеда, Беннет – Контрерас.