Ліга 1, 7-й тур

Марсель – Лілль – 2:1

Голи: Санчес, 26, Гіго, 61 – Ісмаїлі, 12

Команди провели рівний перший тайм, що чітко було відображено на табло після свистка на перерву. Рахунок відкрив Ісмаїлі, який вдало зіграв на добиванні у штрафному суперника. У 6 матчах сезону ексгравець Шахтаря забив вже двічі та раз асистував.

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Марсель відповів стрімкою контратакою. Амін Харіт промчався центром, віддав у напівфланг Дженгізу Ундеру, а той прострілив на Алексіса Санчеса. Досвідчений нападник не схибив. Олімпік по перерві подвоїв перевагу завдяки голу Гіго після стандарту.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Марселя, який повернувся на другу сходинку турнірної таблиці Ліги 1 з 19 пунктами. Лілль залишився з 10 очками на шостому місці.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції 2022/23