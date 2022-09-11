Марсель и Лилль закрывали программу субботы в чемпионате Франции. Одним из голов отличился бывший защитник Шахтера Исмаили.

Лига 1, 7-й тур

Марсель – Лилль – 2:1

Голы: Санчес, 26, Гиго, 61 – Исмаили, 12

Команды провели равный первый тайм, что четко отображалось на табло после свистка на перерыв. Счет открыл Исмаили, удачно сыгравший на добивании в штрафной соперника. В 6 матчах сезона экс-игрок Шахтера забил уже дважды и раз ассистировал.

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Марсель ответил стремительной контратакой. Амин Харит промчался по центру, отдал в полуфланг Дженгизу Ундеру, а тот прострелил на Алексиса Санчеса. Опытный нападающий не ошибся. Олимпик после перерыва удвоил преимущество благодаря голу Гиго после стандарта.

Финальный свисток зафиксировал победу Марселя, вернувшегося на второе место турнирной таблицы Лиги 1 с 19 пунктами. Лилль остался с 10 очками на шестом месте.