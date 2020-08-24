Ісмаїлі розпочав тренування після важкої травми коліна

Захисник Шахтаря Ісмаїлі виходить на фінішну пряму реабілітації після проблем з коліном.

Бразилець розпочав індивідуальні тренування під наглядом клубних фізіотерапевтів, інформує офіційний сайт "гірників".

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Ісмаїлі травмував коліно ще в червні. Лідер Шахтаря пропустив усю кінцівку сезону і не зміг допомогти команді в Лізі Європи. Очікувалося, що 30-річний латераль повноцінно повернеться на поле у жовтні-листопаді.

Нагадаємо, за відсутності Ісмаїлі основним лівим захисником Шахтаря став Микола Матвієнко, який змістився з центра оборони на фланг.

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