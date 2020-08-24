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Исмаили приступил к тренировкам после тяжелой травмы колена

20:43 - Читати українською
Исмаили приступил к тренировкам после тяжелой травмы колена
Исмаили / Сайт Шахтера

Защитник Шахтера Исмаили выходит на финишную прямую реабилитации после проблем с коленом.

Бразилец начал индивидуальные тренировки под наблюдением клубных физиотерапевтов, информирует официальный сайт "горняков".

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Исмаили травмировал колено еще в июне. Лидер Шахтера пропустил всю концовку сезона и не смог помочь команде в Лиге Европы. Ожидалось, что 30-летний латераль полноценно вернется на поле в октябре-ноябре.

Напомним, при отсутствии Исмаили основным левым защитником Шахтера стал Николай Матвиенко, который сместился из центра обороны на фланг.

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