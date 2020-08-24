"Ми знаємо, як Луческу працює": Пятов не чекає жодних сюрпризів від Динамо у битві за Суперкубок

"Перемога в чемпіонаті додала впевненості після Ліги Європи. Тішить, що всі здорові. Матч покаже, як ми готувалися.

Динамо розпочало підготовку до матчу Суперкубка проти Шахтаря – команда Луческу поділилася на дві групи

Знаємо, як містер Луческу працює, я особисто знайомий з його побудовою гри. Вже помітні певні напрацювання. Наш тренерський штаб добре їх розібрав. Головне – втілити все на полі. Якщо будемо демонструвати свою гру і не дамо супернику розбігтися, то все буде добре", – заявив Пятов в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України-2020 відбудеться завтра, 25 серпня. Минулого року трофей також розігрували Шахтар та Динамо, і тоді кияни перемогли з рахунком 2:1.

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