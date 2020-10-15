Ісландія поразкою від Бельгії (1:2) продовжила свою жахливу серію в Лізі націй.

Острів'яни програли всі 8 поєдинків в рамках новітнього турніру, інформує Gracenote.

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Ісландці поступилися у 4 матчах першого розіграшу, посівши останнє місце групи з Бельгією та Швейцарією. "Вікінги" повинні були покинути Лігу А, проте розширення елітного дивізіону врятувало їх. Почалося нове коло пекла – матчі з Англією, Бельгією та непоступливою Данією. Серія поразок Ісландії складає вже 8 матчів, а різниця голів – жахливі 3:24.

Додамо, що острів'яни залишилися самотнім учасником цього списку. Сан-Маріно героїчно втримав нульову нічию у матчі з Ліхтенштейном, а з нею і своє перше очко в Лізі націй.

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