Островитяне проиграли все 8 поединков в рамках нового турнира, информирует Gracenote.

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Исландцы уступили в 4 матчах первого розыгрыша, заняв последнее место группы с Бельгией и Швейцарией. "Викинги" должны были покинуть Лигу А, однако расширение элитного дивизиона спасло их. Начался новый круг ада – матчи с Англией, Бельгией и неуступчивой Данией. Серия поражений Исландии составляет уже 8 матчей, а разница голов – ужасные 3:24.

Добавим, что островитяне остались одиноким участником этого списка. Сан-Марино героически удержал нулевую ничью в матче с Лихтенштейном, а с ней и свое первое очко в Лиге наций.

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