Данія у матчі 3-го туру Ліги націй на виїзді розгромила Ісландію. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Перший гол у матчі аутсайдерів групи А2 глядачі побачили лише на останній хвилині першого тайму. Після навісу з кутового і пострілу головою круглий влучив у Рунара Сігурьонссона і закотився у ворота.

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Одразу по перерві Крістіан Еріксен втік у контратаку, протягнув м'яч з центра поля, вийшов сам на сам з голкіпером і подвоїв перевагу своєї команди. А згодом фінальну крапку у матчі поставив Роберт Сков – півзахисник Хоффенхайма потужним ударом з лінії штрафного майданчика увігнав сферу в дев'ятку.

Перемога дозволила Данії набрати 4 очки і закріпитись на третій сходинці, Ісландія без залікових пунктів замикає квартет. Фаворитами групи є збірні Бельгії та Англії.

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