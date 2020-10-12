Дания в матче 3-го тура Лиги наций на выезде разгромила Исландию. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Первый гол в матче аутсайдеров группы А2 зрители увидели лишь на последней минуте первого тайма. После навеса с углового и выстрела головой круглый попал в Рунара Сигурьонссона и закатился в ворота.

Дания на выезде разгромила сборную Исландии, Эриксен отметился голом

Сразу после перерыва Кристиан Эриксен убежал в контратаку, протащил мяч с центра поля, вышел один на один с голкипером и удвоил преимущество своей команды. А потом финальную точку в матче поставил Роберт Сков – полузащитник Хоффенхайма мощным ударом с линии штрафной вогнал сферу в девятку.

Победа позволила Дании набрать 4 очка и закрепиться на третьей строчке, Исландия без зачетных пунктов замыкает квартет. Фаворитами группы являются сборные Бельгии и Англии.

Англия одержала волевую победу над Бельгией и возглавила группу А2 Лиги наций УЕФА