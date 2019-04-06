Іско визначився із своїм майбутнім в Реалі

Хавбек "галактікос" Іско вирішив залишитися у Мадриді після приходу в Реал Зінедіна Зідана.

26-річний іспанець вирішив залишитися у складі Реала. Зазначимо, раніше, коли мадридський клуб очолював Сантьяго Соларі, Іско вкрай рідко з'являвся на полі у футболці "галактікос" і всерйоз роздумував над відходом з команди.

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Однак після приходу Зідана на тренерський місток команди іспанець вирішив, що не буде покидати Мадрид та планує боротися за місце в основному складі. До слова, Іско став набагато частіше виходити у старті Реала після повернення Зідана, повідомляє Marca.

Зокрема, іспанець вийшов у основному складі команди на сьогоднішній матч чемпіонату Іспанії проти Ейбара, який відбувається у ці хвилини.

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