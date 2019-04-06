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Иско определился со своим будущим в Реале

17:08 40 Читати українською
Иско определился со своим будущим в Реале
Иско / reuters

Хавбек "галактикос" Иско решил остаться в Мадриде после прихода в Реал Зинедина Зидана.

26-летний испанец решил остаться в составе Реала. Отметим, ранее, когда мадридский клуб возглавлял Сантьяго Солари, Иско крайне редко появлялся на поле в футболке "галактикос" и всерьез размышлял над уходом из команды.

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Однако после прихода Зидана на тренерский мостик команды испанец решил, что не будет покидать Мадрид и планирует бороться за место в основном составе. К слову, Иско стал гораздо чаще выходить в старте Реала после возвращения Зидана, сообщает Marca.

В частности, испанец вышел в основном составе команды на сегодняшний матч чемпионата Испании против Эйбара, который проходит в эти минуты.

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