Окрім Ель Класіко, в суботній програмі 11-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено ще три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Альмерія відкривала програму дня домашнім матчем проти Лас-Пальмас, пропустивши вже на 23-й хвилині. Гол Ель-Хаддаді залишався єдиним до 73-ї хвилини, поки Рамазані не зрівняв з передачі Робертоне. Так би матч і завершився внічию, якби не Сорі Каба – на останніх секундах його влучний удар приніс гостям перемогу.

Завдяки цій звитязі Лас-Пальмас наблизився до зони єврокубків на відстань двох очок. Альмерія ж залишається на дні, не вигравши жодного поєдинку в сезоні.

На Балеарських островах Мальорка приймала Хетафе. Ця зустріч не потішила вболівальників голами – обидві команди продовжили свою безвиграшну серію до шести й п'яти турів відповідно, причому мадридці розписали вже четверту поспіль нічию.

Острів'ян від зони вильоту відділяють лишень додаткові показники, а от підопічні Пепе Бордаласа мають відрив у три очки.

У завершальному матчі дня фани отримали чергове андалусійське дербі – Кадіс приймав Севілью. "Жовта субмарина" у першому таймі двічі виходила вперед, зрештою вигравши його. На голи Рамоса де ла Флора та Мачіса "рохібланкос" відповіли влучним пострілом Окампоса. За п'ять хвилин до нього забив і Серхіо Рамос, однак взяття воріт не зарахували через офсайд.

Севілья домінувала як до перерви, так і після, тож гол Ракітіча на 60-й хвилині був заслуженим. Він же виявився останнім – команди розписали нічию й залишились у чотирьох залікових балах від зони вильоту, причому Кадіс не знає перемог протягом семи турів поспіль.

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