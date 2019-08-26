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Реал підтвердив травму Хамеса – відомий термін відновлення колумбійця

18:46 111 Читать на русском
Реал підтвердив травму Хамеса – відомий термін відновлення колумбійця
Хамес Родрігес / Фото FOX Sports

Півзахисник Реала Хамес Родрігес потрапив у лазарет клубу після матчу проти Вальядоліда (1:1).

82’ Карім Бензема
 
Серхі Гвардіола 88’
82’ Карім Бензема
88’ Серхі Гвардіола

Мадридські лікарі діагностували у Хамеса травму правого камбаловидного м'яза, повідомляється на офіційному сайті Реала.

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28-річний хавбек з'явився у стартовому складі королівського клубу в матчі другого туру Прімери проти Вальядоліда (1:1), проте вже на 57-й хвилині був змушений покинути поле через травму.

За інформацією видання AS, Родрігес пропустить близько трьох тижнів.

Нагадаємо, влітку Хамес повернувся в Реал з Баварії, де виступав на правах оренди.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Вальядолід Хамес Родрігес Хамес Родрігес
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