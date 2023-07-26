Іско перебрався в Бетіс на правах вільного агента, інформує офіційний сайт "зелено-білих". Атакувальний хавбек підписав однорічний контракт.

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31-річний півзахисник гратиме під керівництвом Мануеля Пеллегріні, який тренував його у Малазі. Наступного сезону "огірки" виступатимуть у Лізі Європи.

Нагадаємо, що екс-зірка Реала розірвав контракт із Севільєю в грудні 2022 року. Нещодавно гравець публічно розповів про конфлікт зі спортивним директором Севільї Рамоном Мончі.

Минулого зимового трансферного вікна Іско намагався працевлаштуватися в берлінський Уніон, однак його трансфер був зірваний.

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