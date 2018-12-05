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Іско готовий піти з Реала та обрав Манчестер Сіті для продовження кар'єри

17:47 151 Читать на русском
Іско готовий піти з Реала та обрав Манчестер Сіті для продовження кар'єри
Іско / Фото: соцмережі

Хавбек мадридського Реала Іско вже не пов'язує своє майбутнє з королівським клубом.

Півзахисник Реала Іско готовий покинути Реал вже в зимове трансферне вікно, повідомляє El Chiringuito.

Іско зацікавив три топ-клуби АПЛ

За інформацією порталу, 26-річний іспанець в розмові з одноклубником повідомив, що хоче піти з Реала в січні і готовий перейти в Манчестер Сіті, якщо надійде пропозиція від англійського клубу.

Раніше повідомлялося про конфлікт з Іско з головним тренером Сантьяго Соларі.

Після поразки від Ейбара гравець не потиснув руку Соларі. Лунала інформація, що саме через це іспанський хавбек залишився поза заявкою на матч Ліги чемпіонів з Ромою.

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Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Іско Іско
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