Ірак драматично виграв Кубок Перської затоки – перший трофей за 15 років
Ірак у фіналі турніру переграв Оман (3:2). "Месопотамські леви" весь матч вели в рахунку, але на останній компенсованій хвилині пропустили з пенальті.
В овертаймах команди обмінялися голами, вже назрівала серія 11-метрових, але на 122-й хвилині Ірак забив переможний гол і завоював Кубок Перської затоки.
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Цей тріумф став першим для Іраку з 2007 року, коли збірна виграла Кубок Азії. А турнір Перської затоки Ірак востаннє завойовував у 1988-му.
До речі, на іншому кінці Азії в січні також розіграли трофей. Таїланд виграв Кубок АСЕАН (азійсько-тихоокеанський регіон), здолавши в фіналі В'єтнам.
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