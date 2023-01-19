Збірна Іраку стала найсильнішою в цьому році серед арабських команд Азії.

Ірак у фіналі турніру переграв Оман (3:2). "Месопотамські леви" весь матч вели в рахунку, але на останній компенсованій хвилині пропустили з пенальті.

В овертаймах команди обмінялися голами, вже назрівала серія 11-метрових, але на 122-й хвилині Ірак забив переможний гол і завоював Кубок Перської затоки.

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Цей тріумф став першим для Іраку з 2007 року, коли збірна виграла Кубок Азії. А турнір Перської затоки Ірак востаннє завойовував у 1988-му.

До речі, на іншому кінці Азії в січні також розіграли трофей. Таїланд виграв Кубок АСЕАН (азійсько-тихоокеанський регіон), здолавши в фіналі В'єтнам.

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