Іньєста скептично оцінює шанси Неймара на повернення в Барселону

Колишній капітан Барселони, а нині півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста поділився думками щодо можливого повернення форварда ПСЖ Неймара до лав каталонського клубу.

"Я бачу, що Неймару важко повернутися в Барселону, але в футболі трапляються сотні тисяч речей.

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Протягом багатьох років я говорив, що він в даний час є одним з найкращих гравців у світі. І будь-яка команда хотіла б його бачити у себе. Але я не можу знову уявити його в Барсі", – цитує Іньєсту RAC1.

Нагадаємо, Неймар перейшов з каталонського клубу в ПСЖ в 2017-му за рекордні 222 млн євро. У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що зірковий бразилець прагне повернутись до табору "блаугранас".

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