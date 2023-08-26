Іньєста оформив дебютні гол і асист за новий клуб – все завершилося ефектними 4:4 на 90+15 хвилині
Легендарний півзахисник Андрес Іньєста відзначився першими результативними діями у складі Емірейтс Клаб.
Чемпіонат ОАЕ, 2 тур
Емірейтс Клаб – Аджман – 4:4
Голи: Літьєррі, 2, Аль-Хаммаді, 64, Ком, 88, Іньєста, 90+4 (пен) – Аль-Джунайбі, 10, Азару, 43, Мбунгу, 45+2, Мадан, 90+15 (пен)
Андрес Іньєста вперше вийшов у стартовому складі своєї нової команди і вже на 2-й хвилині записав до свого активу гольовий пас. Аджман забив тричі у відповідь, але, як виявилося, це був лише початок.
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Емірейтс Клаб оформив камбек, відзначившись трьома голами по перерві. Один із них в активі Іньєсти, який вже у компенсований час реалізував пенальті. Здавалося, дебютний гол ветерана стане переможним, але гості відповіли своїм пенальті на 90+15-й хвилині.
У підсумку, надрезультативні 4:4. Після двох турів Аджман та Емірейтс Клаб набрали по одному очку.
Нагадаємо, нещодавно 39-річний Іньєста покинув японський Віссел Кобе, у якому виступав 5 сезонів. Легенда Барселони вирішив продовжувати грати і підписав контракт з Емірейтс Клаб за схемою 1+1.