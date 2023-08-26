Чемпионат ОАЭ, 2 тур

Эмирейтс Клаб – Аджман – 4:4

Голы: Литьерри, 2, Аль-Хаммади, 64, Ком, 88, Иньеста, 90+4 (пен) – Аль-Джунайби, 10, Азару, 43, Мбунгу, 45+2, Мадан, 90+15 (пен)

Андрес Иньеста впервые вышел в стартовом составе своей новой команды и уже на 2-й минуте записал в свой актив голевой пас. Аджман забил трижды в ответ, но, как оказалось, это было только начало.

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Эмирейтс Клаб оформил камбэк, отличившись тремя голами после перерыва. Один из них в активе Иньесты, который уже в компенсированное время реализовал пенальти. Казалось, дебютный гол ветерана станет победным, но гости ответили своим пенальти на 90+15 минуте.

В итоге сверхрезультативные 4:4. После двух туров Аджман и Эмирейтс Клаб набрали по одному очку.

Напомним, недавно 39-летний Иньеста покинул японский Виссел Кобе, в котором выступал 5 сезонов. Легенда Барселоны решил продолжать играть и подписал контракт с Эмирейтс Клаб по схеме 1+1.

ريمونتادا للتاريخ.. من 1-3 إلى 4-3



الرسام أندريس إنييستا يُسجل الهدف الرابع لفريق الإمارات من ركلة جزاء#الإمارات_عجمان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/SklTUDRWfi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 25, 2023