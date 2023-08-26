Иньеста оформил дебютные гол и ассист за новый клуб – все завершилось эффектными 4:4 на 90+15 минуте
Легендарный полузащитник Андрес Иньеста отличился первыми результативными действиями в составе Эмирейтс Клаб.
Чемпионат ОАЭ, 2 тур
Эмирейтс Клаб – Аджман – 4:4
Голы: Литьерри, 2, Аль-Хаммади, 64, Ком, 88, Иньеста, 90+4 (пен) – Аль-Джунайби, 10, Азару, 43, Мбунгу, 45+2, Мадан, 90+15 (пен)
Андрес Иньеста впервые вышел в стартовом составе своей новой команды и уже на 2-й минуте записал в свой актив голевой пас. Аджман забил трижды в ответ, но, как оказалось, это было только начало.
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Эмирейтс Клаб оформил камбэк, отличившись тремя голами после перерыва. Один из них в активе Иньесты, который уже в компенсированное время реализовал пенальти. Казалось, дебютный гол ветерана станет победным, но гости ответили своим пенальти на 90+15 минуте.
В итоге сверхрезультативные 4:4. После двух туров Аджман и Эмирейтс Клаб набрали по одному очку.
Напомним, недавно 39-летний Иньеста покинул японский Виссел Кобе, в котором выступал 5 сезонов. Легенда Барселоны решил продолжать играть и подписал контракт с Эмирейтс Клаб по схеме 1+1.