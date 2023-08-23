"Участь на Євро? Для мене великою честю було грати на цьому турнірі. Наскільки я знаю, так, дійсно, інтерес до мене збільшився. За це хочу подякувати команді, а також Руслану Ротаню та його тренерському штабу. Це все завдяки їхній праці. Так, бачив там одного футболіста, за збірну України грав – Михайло Мудрик, якщо не помиляюся. Він мене вразив на полі більше за всіх.

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Футбол Ротаня? Це повна протилежність стилю Славії. Тому що в команді Ротаня ми в першу чергу граємо головою, а не ногами. Я щасливий, що працював із цим тренером. Адже він навчив мене думати, як та правильно приймати рішення і зберігати м'яч у важкій ситуації. А також думати на полі швидше, аніж я робив це до того. Для мене це дійсно великий досвід.

З іншого боку, у Славії примітивніший футбол, там більше боротьби один в один. Але там я також навчився багато чого в роботі на оборону. Взагалі я вдячний кожному тренеру, з яким працюю, адже беру щось від кожного. Але Руслан Ротань поставив нам дійсно класний футбол. Ці два з половиною роки в молодіжці з ним були чудовими", – сказав Таловєров в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, молодіжна збірна України дійшла до півфіналу молодіжного Євро-2023. У матчі 1/2 підопічні Ротаня поступились одноліткам з Іспанії і покинули турнір.

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