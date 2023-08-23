"Участие в Евро? Для меня большой честью было играть в этом турнире. Насколько я знаю, да, действительно, интерес ко мне увеличился. За это хочу поблагодарить команду, а также Руслана Ротаня и его тренерский штаб. Это все благодаря их труду. Да, видел там одного футболиста, за сборную Украины играл – Михаил Мудрик, если не ошибаюсь. Он меня поразил на поле больше всех.

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Футбол Ротаня? Это полная противоположность стилю Славии. Потому что в команде Ротаня мы в первую очередь играем головой, а не ногами. Я счастлив, что работал с этим тренером. Ведь он научил меня думать, как правильно принимать решения и сохранять мяч в тяжелой ситуации. А также думать на поле быстрее, чем я делал это раньше. Для меня это действительно большой опыт.

С другой стороны, у Славии более примитивный футбол, там больше борьбы один в один. Но там я тоже научился многому в работе на оборону. Вообще я благодарен каждому тренеру, с которым работаю, ведь беру что-нибудь от каждого. Но Руслан Ротань поставил нам поистине классный футбол. Эти два с половиной года у молодежи с ним были замечательными", – сказал Таловеров в интервью Украинскому футболу.

Напомним, молодежная сборная Украины дошла до полуфинала молодежного Евро-2023. В матче 1/2 подопечные Ротаня уступили сверстникам из Испании и покинули турнир.

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