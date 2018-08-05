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Интер снова хочет подписать Бернарда

13:28 35 Читати українською
Интер снова хочет подписать Бернарда
Бернард / соцсети

Экс-полузащитник Шахтера Бернард может перейти в Интер вместо Милана.

Интер снова включился в борьбу за полузащитника Бернарда, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан продолжает поиски вингера: Бернард – запасной вариант

Спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио попросил бразильца повременить с подписанием контракта с Миланом или Челси до вторника или среды. Но официального предложения игрок не получил.

Стоит отметить, что Челси поставил Бернарду ультиматум до 7 августа, чтобы тот принял решение.

Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в Милан.

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