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"Піца, хліб, гамбургери – я більше не божеволію": Жезус зізнався, хто допоміг йому позбутись шкідливих звичок

00:10 215 Читать на русском
"Піца, хліб, гамбургери – я більше не божеволію": Жезус зізнався, хто допоміг йому позбутись шкідливих звичок
Габріел Жезус / ФК Манчестер Сіті

Бразильський форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус розповів про зловживання нездоровою їжею.

"До того як перейшов у Манчестер Сіті – працював зовсім по-іншому в Палмейрасі. Перший рік в Англії до всього звикав, все було інакше. Піца, хліб – любив все це. Любив гамбургери. Це жахливо позначалося на організмі.

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Таким було моє життя, поки не з'явився Андре Кунья, мій персональний тренер. Справжній професіонал! Знає все, тому зміг здорово мені допомогти. Тепер моє харчування у нормі – я більше не божеволію. Коли відчуваю, що зі мною щось не так, щось не так з моєю грою, звертаюся до Андре. Мені пощастило з ним", – цитує Жезуса Sky Sports.

Нагадаємо, 23-річний нападник перейшов до табору "містян" в січні 2017 року з бразильського Палмейраса за 32 млн євро. У поточному сезоні провів за свій клуб 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 18 голів та віддав 9 гольових передач.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Габріел Жезус Габріел Жезус Палмейрас Палмейрас
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