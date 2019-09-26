Интер одолел Лацио, Лечче с Шаховым победил СПАЛ, Наполи сенсационно уступил Кальяри: 5-й тур Серии А, матчи среды

Состоялись очередные матчи 5-го тура Серии А. Счет и отчет матчей на Футбол 24.

Серия А, 5-й тур

Дженоа – Болонья – 0:0

Интер – Лацио – 1:0

Гол: Д'Амброзио, 23

Наполи – Кальяри – 0:1

Гол: Кастро, 87

Красная карточка: Кулибали, 89

СПАЛ – Лечче – 1:3

Голы: Ди Франческо, 17 – Манкосу, 11 (пен), Кальдерони, 47, Манкосу, 73 (пен)

Парма – Сассуоло – 1:0

Голы: Бурабия, 90+5 (аг)

Фиорентина – Сампдория – 2:1

Голы: Песелья, 31, Кьеза, 57 – Бонацолли, 79

Красная карточка: Мурильо, 54

В гости к Дженоа приехала Болонья. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, но моментов у обеих команд было предостаточно. Перекладина, опасные удары и сейвы голкиперов! Во втором тайме гости имели возможность вырваться вперед благодаря назначенном пенальти в ворота Дженоа, но Никола Сансоне попал в перекладину. В итоге – нулевая ничья.

В другом матче Интер на своем поле принимал Лацио и намеревался вернуть себе первое место в чемпионате. Выполнять эту задачу взялись Бираги и Д'Амброзио – первый классно навесил на дальнюю штангу, а второй в борьбе с защитником затолкал круглого в ворота – 1:0. Во втором тайме Интер имел гораздо больше опасных моментов, хотя и Лацио тоже имел свои шансы. Но больше команды не забивали. Интер побеждает и возвращается на вершину Серии А.

Наполи на своем поле неожиданно уступил Кальяри на последних минутах матча. Доминируя на протяжении всего поединка, хозяева не смогли воплотить удары Инсинье, Ди Лоренцо, Мертенса или Льоренте в голы, а на 87-й и вовсе пропустили – Кастро, выиграв воздух, наказал команду Анчелотти за расточительность – 0:1 в итоге.

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Лечче Евгения Шахова приехал в гости к СПАЛу. Украинец матч начал на скамейке запасных. Впрочем, Лечче активно начал и уже на на 11-й заработал пенальти. Манкосу взялся пробивать и успешно справился – 0:1. На 17-й хозяева отыгрались благодаря усилиям Ди Франческо, который с линии штрафной точно пробил в угол. Во втором тайме Шахов таки вышел на поле, заменив Бабакара, но еще до того Лечче забил второй. Удару Кальдерони сильно помог рикошет, который дезориентировал голкипера – 1:2. А на 73-й СПАЛ получил еще один пенальти в свои ворота, который так же уверенно реализовал Манкосу – 1:3 в итоге.

В параллельном матче Парма принимала Сассуоло. На 41-й хозяева забили и уже бежали праздновать, как вдруг арбитр решил убедиться, не было нарушения правил в атаке благодаря видеоасистенту, и – гол отменил. На 74-й Парме выпал второй шанс вырвать победу, когда хозяева получили право на пробитие пенальти, но с дуэлью не справился Инглезе. В конце концов, помог соперник. Мурабия каким-то странным образом переправил мяч в собственные ворота после закрученной подачи со стандарта. Счастливый конец матча для Пармы – 1:0.

Фиорентина после неудачного старта планировала реабилитироватся перед собственными болельщиками в матче против Сампдории. Хозяева забили первыми – Песелья классным ударом головой замкнул навес Рибери с фланга. Во второй половине Мурильо оставил Сампдорию вдесятером, получив вторую желтую карточку, а уже через мгновение Фиорентина забила еще один мяч – отличился Кьеза. Сампдория смогла один гол отыграть, но на большее сил у гостей не хватило.

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