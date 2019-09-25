Аталанта з Маліновським обіграла Рому – перша поразка Фонсеки в Італії

Рома програла Аталанті (0:2) в поєдинку 5-го туру чемпіонату Італії 2019/20. Руслан Маліновський відіграв 78 хвилин. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Рома – Аталанта стартував о 20:00. Обидві команди перебували у верхній частині таблиці – команда Паулу Фонсеки посідала 4 місце в Серії А та ще жодного разу не програла, а бергамаски розмістилися на 6-й позиції. В останніх 3-х матчах між Ромою та Аталантою було забито щонайменше 3 голи, а дві останні зустрічі завершилися миром 3:3.

Руслан Маліновський другий тур поспіль потрапив до стартового складу. Після вдалого матчу проти Фіорентини Гасперіні знову довірив українцеві місце в основі – Маліновський вийшов на своїй звичній позиції в центрі поля. До слова, вже 1 жовтня Аталанта прийме Шахтар в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів 2019/20.

Маліновський зіграв шалений матч за Аталанту: італійські ЗМІ співають оди – українець заганяв Рібері та перевершив усіх

Гра розпочалася доволі спокійно. На 9-й хвилині Коларов небезпечно подав зі штрафного, проте Голліні все контролював і впевнено забрав м'яч. Команда Паулу Фонсеки на правах господарів більше володіла м'ячем, але у перші хвилини особливих моментів для взяття воріт не було.

Аталанта грала переважно за схемою 3-5-2, у якій Руслан Маліновський діяв у центрі півзахисту ближче до атаки, а дует форвардів склали Йосіп Ілічіч та Алехандро Гомес – екс-гравець харківського Металіста. Найкращий бомбардир бергамасків у минулому сезоні Дуван Сапата залишився в запасі. Саме Ілічіча Маліновський знайшов пасом у штрафному Роми, проте словенець відпустив м'яч. Рома відповіла стандартом – Пеллегріні невдало навісив, хоча точка була доволі перспективною. Спінаццола пройшов півполя та пробив, але влучив у захисника.

Маліновський пробив у дотик з лінії штрафного – м'яч зрізався з ноги українця. Схопився за голову Руслан, адже міг зіграти в цьому епізоді куди краще. Дзаньйоло заробив штрафний з класної точки та жовту для К'яера, проте Коларов пробив трохи вище воріт. Рома суттєво додала і вже Джеко та Смоллінг могли забивати. Перший не зміг замкнути подачу Спінаццоли, а другий, який дебютував за "джалороссі", пробив повз ворота після подачі кутового.

Аталанта відповіла неточним пострілом Ілічіча, який був чи не найактивнішим у складі команди Джан П'єро Гасперіні. В наступному епізоді Маліновський віддав класний пас на Кастаня, але той трохи не встиг до м'яча. На 40-й хвилині Маліновський на рівному місці оступився та впав на газон, тримаючись за гомілку. На щастя, хавбек збірної України одразу повернувся в гру.

Перший тайм запам'ятався доволі сумбурною грою обох команд з практично повною відсутністю моментів. 0:0 – логічний підсумок 45-ти хвилин гри. Маліновський отримав за перший тайм від Who Scored оцінку 6,3 – третій найгірший бал в команді (Ілічіч та Гомес отримали 6,2).

Другий тайм активніше розпочала Аталанта. Ривок Маліновського до воріт Роми фолом перервав Крістанте. Через хвилину Руслан пробив по воротах з правої ноги – Пау Лопес на місці. Спінаццола, який був одним із найактивніших, покинув поле через пошкодження – замість нього вийшов Жуан Жезус.

На 59-й хвилин Рома мала відкривати рахунок. Дзаньйоло втік від Толоя, вийшов віч-на-віч з Голліні, обіграв того, але не зміг ні завдати прицільного удару, ні віддати вільним партнерам! Пощастило в цьому епізоді Маліновському та компанії. Одразу після цього замість Ілічіча вийшов Сапата, а Паулу Фонсека замість Дзаньйоло випустив Генріха Мхітаряна.

На 71-й хвилині заміна Гасперіні спрацювала – Дуван Сапата розстріляв ворота Роми, випередивши Смоллінга. Без шансів для голкіпера – 0:1. Гості могли відкривати рахунок швидше, але Паломіно з вбивчої позиції пробив невлучно.

Після пропущеного гола Рома геть принишкла, натомість Аталанта пішла забивати вдруге і могла це зробити – буквально лічених сантиметрів забракло Хатебуру. Рома відповіла непоганим прострілом Флоренці, який, зрештою, не знайшов адресата. А от Нікола Калініч, який замінив Фасіо, міг зрівнювати рахунок, але влучив у голкіпера.На 79-й хвилині Гасперіні зняв Руслана Маліновського та випустив Госенса. Рома дещо додала, створивши кілька напівмоментів, але забивати могли гості – Сапата дивом не влучив у дальній кут воріт Лопеса! Втім, на 90-й хвилині Аталанта поховала інтригу. Пашаліч випередив Лопеса та скинув на де Рона, який ударом в порожні ворота встановив остаточний рахунок. 0:2 – перемога гостей.

Аталанта завдала Ромі першої поразки поточному чемпіонаті – дебютна невдача Фонсеки в Римі. Маліновський та компанія піднялися на 3-тю сходинку (10 очок). В римлян залишилося 8 пунктів – це поточне 5-те місце.

28 вересня Аталанта поїде в гості до Сассуоло, а 1 жовтня прийме Шахтар в Лізі чемпіонів. Рома в неділю зіграє з Лечче, а наступного четверга протистоятиме Вольфсбергу.