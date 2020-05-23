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Інтер зазнав невдачі у боротьбі за К'єзу

13:59 48 Читать на русском
Інтер зазнав невдачі у боротьбі за К'єзу
Федеріко К'єза / фото: Фіорентина

Вінгер Фіорентини та збірної Італії Федеріко К'єза став трансферною ціллю для кількох топ-клубів.

Міланський Інтер тривалий час вважався фаворитом за право підписати зіркового італійця, але, схоже, не зможе дозволити собі цей трансфер, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, причиною стали фінансові апетити Фіорентини, які не під силу "нерадзуррі". "Фіалки" хочуть отримати за свого лідера близько 60-70-и мільйонів євро, а у Інтера банально немає таких грошей. Розраховувати на знижку теж не варто, адже президент флорентійців хотів би зберегти гравця у своїй команді. На 22-річного футболіста також претендує Ювентус.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні К'єза провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Чинний контракт Федеріко з Фіорентиною розрахований до літа 2022-го.

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Фіорентина Фіорентина Інтер Інтер Італія Федеріко К'єза Федеріко К'єза
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