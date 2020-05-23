Интер потерпел неудачу в борьбе за Кьеза

Вингер Фиорентины и сборной Италии Федерико Кьеза стал трансферной целью для нескольких топ-клубов.

Миланский Интер долгое время считался фаворитом за право подписать звездного итальянца, но, похоже, не сможет позволить себе этот трансфер, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, причиной стали финансовые аппетиты Фиорентины, которые не под силу "нерадзурри". "Фиалки" хотят получить за своего лидера около 60-70-ти миллионов евро, а у Интера банально нет таких денег. Рассчитывать на скидку тоже не стоит, ведь президент флорентийцев хотел бы сохранить игрока в своей команде. На 22-летнего футболиста также претендует Ювентус.

Заметим, что в нынешнем сезоне Кьеза провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт Федерико с Фиорентиной рассчитан до лета 2022-го.

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